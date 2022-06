TROFEO GIOVANI PROMESSE GIULIANOVA: ACCADEMIA PATTINAGGIO ARTISTICO L’AQUILA FA INCETTA MEDAGLIE

GIULIANOVA – Esplosione di fucsia nel trofeo Giovani promesse Fisr che si è svolto a Giulianova i primi di giugno. Le atlete dell’Accademia Pattinaggio Artistico L’Aquila, hanno ottenuto eccellenti risultati portando a casa le medaglia più ambite.

Le giovani aquilane sono state preparate dalle allenatrici Arianna Vetrone e soprattutto Alessia Pigliacelli che ha sempre allenato le atlete, insegnando loro una sana competizione.

Gli ottimi risultati delle giovani pattinatrici aquilane arrivano nonostante le condizioni, non proprio ottimali, in cui spesso si trovano ad allenarsi, a causa di mancanza di strutture adeguate e per l’assenza di spirito di condivisione in alcuni.

Grandi soddisfazioni per l’Accademia Pattinaggio Artistico sono arrivate nei campionati regionali AICS, con i titoli di campionesse conquistati nelle loro categorie da Carla Barattelli e Matilde Beshiri, e FISR con la vittoria di Alice Zappone

“A tal proposito ringraziamo l’attuale assessore allo sport, che, per quanto possibile, ha sempre cercato di aiutare le nostre ragazze, consapevole delle loro capacità. E’ ormai chiaro che il gruppo di queste giovani atlete è una meravigliosa realtà aquilana che speriamo possano affrontare la nuova stagione agonistica nelle migliori condizioni”, si legge nella nota.