TROFEO HOCKEY CONI: QUAGLIERI, “LUPETTI UNDER14 RAPPRESENTANO L’ABRUZZO, TRAGUARDO STORICO”

L’AQUILA – I giovani atleti Under14 della Delegazione Regionale Abruzzo -Federazione Italiana Hockey hanno partecipato al Trofeo CONI, tenutosi in Sicilia, a Catania.

Si tratta della squadra Az hockey Team del presidente Massimiliano Di Matteo che vincendo la fase regionale ha rappresentato l’Abruzzo.

Dopo un impegnativo girone di qualificazione contro Puglia, Liguria e Sicilia, i lupetti hanno saputo rappresentare l’Abruzzo con dedizione e determinazione, portando la regione al suo miglior piazzamento di sempre: un prestigioso 7° posto tra tutte le regioni d’Italia.

L’assessore regionale allo Sport Mario Quaglieri questo pomeriggio, a Palazzo Silone, a L’Aquila, ha premiato i giovani atleti complimentandosi per il risultato raggiunto: “I nostri ragazzi – ha detto Quaglieri – hanno dimostrato non solo talento e preparazione, ma anche un forte spirito di squadra e una grande passione. Questo risultato è la prova di quanto lo sport giovanile sia in crescita in Abruzzo, grazie all’impegno di ragazzi, allenatori e famiglie che supportano questi percorsi. Complimenti ai nostri lupetti e un ringraziamento a tutto lo staff per aver portato in alto i colori della nostra regione e aver dimostrato cosa significa rappresentare l’Abruzzo in una competizione nazionale, pronti a farsi ambasciatori delle eccellenze sportive giovanili della nostra terra”.

Questi i lupetti under 14 premiati: Federico Crisante, Malak Dahmani, Aurora Biscaini, Yousef El-Jar Mouni, Riccardo Marconi, Dino Cambise, Pietro Sferrazza, Iman Sidqui, Luigi Rubino, Mattia Salustri. Accompagnati dall’allenatore Guido Colizza e dal dirigente Salvatore Biscaini.