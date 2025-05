TROFEO ITALIANO BEACH RUGBY: NEL PRIMO GIORNO D’ESTATE TAPPA A PESCARA

L’AQUILA – È stato definito nelle scorse settimane il calendario del Trofeo Italiano Beach Rugby 2025.

Il torneo avrà il suo prologo il 25 maggio con le tappe di Lecce e Oristano e si concluderà il 26 luglio a Senigallia con la finale nazionale.

In totale, saranno undici i fine settimana di gara, durante i quali si disputeranno 38 tappe della competizione in 13 diverse regioni italiane.

Una delle tappe arriverà infatti anche in Abruzzo, sul lungomare Matteotti di Pescara, il prossimo 21 giugno.

L’evento nella città adriatica sarà anche il primo dei sei appuntamenti della terza edizione del Vittoria for Women Tour, il viaggio itinerante organizzato da Vittoria Assicurazioni, main sponsor della Federazione Italiana Rugby, per sensibilizzare sul tema della prevenzione oncologica femminile.

Le altre tappe del Vittoria for Women Tour vedranno protagoniste le località di Sassari, Rosolina, Riccione, San Felice al Circeo e Senigallia, in occasione della finale del trofeo italiano di beach rugby, che incoronerà le squadre vincitrici sia nella competizione maschile che in quella femminile.

Come accade ormai da anni, l’attività in spiaggia offrirà momenti di aggregazione e confronto agonistico anche durante la pausa dei campionati di rugby a XV, con l’obiettivo di promuovere la pallovale sul territorio.

La novità di questa edizione riguarda l’introduzione dei gironi di qualificazione, che permetteranno alle squadre di accedere alla finalissima di Senigallia garantendo una rappresentatività territoriale più equilibrata. Il regolamento 2025 prevede inoltre liste chiuse per il torneo maschile a partire dal 1° luglio: da quella data, chi parteciperà a una tappa con una squadra sarà vincolato a essa fino al termine del torneo.

Anche quest’anno, come da tradizione, ogni tappa sarà accompagnata da un ricco calendario di eventi collaterali, diventati uno dei tratti distintivi del format. In collaborazione con comitati, delegazioni regionali e la rete di Promozione & Partecipazione, ogni appuntamento sarà un’occasione per accendere i riflettori sui club e sulle realtà locali. Il coinvolgimento del pubblico sarà centrale, grazie alle feste di fine tappa: veri e propri “terzi tempi” sulla sabbia, tra sport, sapori del territorio, musica e tanto divertimento.

Dettagli e tappe del torneo sono disponibili su federugby.it.