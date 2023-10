TROVATA COCAINA NEL PARCO DEI BAMBINI: A SULMONA RIQUALIFICAZIONE DOPO SCOPERTA GDF AL “DAOLIO”

SULMONA – Sarà allestito a gennaio 2024 il cantiere della riqualificazione del Parco Fluviale ‘A. Daolio’ di Sulmona (L’Aquila).

A darne notizia è il vice sindaco Franco Casciani, all’indomani della scoperta della Guardia di Finanza che ha individuato una mini centrale dello spaccio tra giovanissimi, con il sequestro di cento grammi di cocaina con tanto di bilancino di precisione. Una notizia che ha spinto un gruppo di famiglie e frequentatori dell’area verde a rivolgersi al Comune per spingere sulla riqualificazione della zona. “Stiamo aspettando la progettazione esecutiva da parte della ditta” spiega Casciani ricordando che la Giunta comunale, lo scorso 10 settembre, aveva dato il via libera all’appalto combinato, ovvero progetto esecutivo e svolgimento dei lavori.

Il progetto prevede la realizzazione di un ponte di collegamento tra area camper e Parco Fluviale, miglioramento degli accessi pedonali e realizzazione di un belvedere sulla circonvallazione orientale nei pressi di Porta Pacentrana, realizzazione di una pista ciclopedonale che dalla Chiesa della Madonna Pellegrina arriva fino al ponte di Santa Liberata in via Fiume, oltre alla ristrutturazione di tutti i fabbricati esistenti. Il costo complessivo dell’opera ammonta a 3 milioni 740mila euro, in parte ottenuti dalla precedente amministrazione.