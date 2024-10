TROVATA ESCA AVVELENATA IN VIA CROCE A CHIETI: IL CAMPIONE CONSEGNATO ALL’ASL

CHIETI – Probabile boccone avvelenato su via Benedetto Croce nel tratto compreso fra la stazione di Chieti Scalo e Madonna delle Piane. L’esca, una polpetta di salsiccia e carne, è stata rinvenuta nella serata di ieri, sul marciapiede all’altezza del distributore di benzina dell’ENI, al civico 270.

“Il boccone era facilmente alla portata dei cani che transitano in una zona molto frequentata – così l’assessore alla Tutela del mondo animale Fabio Stella – per questo, e in attesa di avere notizie sul contenuto, si invitano i cittadini a stare molto attenti quando conducono i propri animali di affezione e a segnalare a Comune, Asl o Polizia Locale se ci si imbatte in sospette esche avvelenate, come quella che ha fatto scattare i controlli. È importantissima la collaborazione con la comunità per salvaguardare salute e vite dei nostri amici a quattro zampe. Ho provveduto a consegnare il campione, peraltro segnalatoci da un cittadino, alla Asl di Chieti, che ora lo analizzerà e ci riferirà di cosa si tratta, ma finché non avremo delle risposte certe, comunque invitiamo alla massima cautela”.

“Questo anche perché nella stessa zona, stavolta però nel mese di giugno, erano state segnalate delle esche frantumate contenenti veleno per topi, a 50 metri di distanza, tant’è che ho richiesto l’intervento di Formula Ambiente per rimuoverle. Dato che siamo al secondo episodio, c’è il sospetto più concreto che ci sia la mano di qualcuno che vuole provocare danno, condannando animali innocenti in modo atroce. L’Amministrazione è sempre molta attento al benessere degli animali, svolgiamo un’azione di monitoraggio costante con piena disponibilità, tant’è che il sopralluogo, ieri, è avvenuto in serata e restiamo a disposizione della cittadinanza per ulteriori segnalazioni sul tema”.