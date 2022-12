TROVATA MORTA IN CASA A 53 ANNI: OGGI AD AVEZZANO L’ULTIMO SALUTO A NAZZARENA COLABIANCHI

AVEZZANO – Non rispondeva al telefono da alcune ore e così, per sincerarsi che non le fosse accaduto nulla di grave, i familiari sono andati a cercarla a casa dove è stata trovata senza vita.

È il giorno del dolore per i familiari di Nazzarena Colabianchi, la donna di 53 anni e madre di due figli. La tragedia si è consumata giovedì pomeriggio in una palazzina del quartiere Borgo Angizia (Pucetta) ad Avezzano.

Sulle cause del decesso c’è il massimo riserbo, ma non si esclude nessuna pista, come spiega Il Centro. Sul caso indagano le forze dell’ordine.

La notizia, ha sconvolto la città e sono tanti i messaggi di cordoglio che continuano ad arrivare in queste ore.

I funerali si sono celebrati oggi, alle 11, nella chiesa di San Pio X ad Avezzano.