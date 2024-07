TROVATA UNA FAINA MORTA NELLA SCUOLA DI ARISCHIA: COMUNE L’AQUILA DISPONE BONIFICA

L’AQUILA – Una faina morta è stata trovata nelle scorse settimane all’interno della scuola elementare “Taranta” di Arischia e il Comune dell’Aquila, pertanto, ha disposto di recente una bonifica immediata.

In particolare sono state notate inizialmente impronte e di controsoffittatura danneggiata all’interno dei locali cucina e, a seguito di sopralluogo dei tecnici del Settore Transizione ecologica e Protezione Civile, si sono potute riscontrare tracce dell’animale senza individuare il punto di ingresso e il mustelide stesso; poi, però, dopo un nuovo sopralluogo effettuato a fine giugno dai tecnici del Settore Transizione ecologica e Protezione Civile insieme alla ditta specializzata, si è riscontrata la presenza della carcassa di una faina – in avanzato stato di decomposizione al di sopra della controsoffittatura dei locali cucina, insieme alla presenza di scarti di cibo.

“Considerata la sensibilità del luogo e per scongiurare problemi sanitari e di rischi biologici derivanti dalla presenza della carcassa in decomposizione”, si legge in una nota interna comunale, “si è dovuto intervenire in modo urgente e tempestivo al fine di scongiurare pericoli maggiori e di natura sanitaria tramite bonifica e sanificazione”.