TROVATI BATTERI NELL’ACQUA: INAGIBILE LO STADIO DI AVEZZANO.CORSA CONTRO IL TEMPO PER RIAPRIRLO

AVEZZANO – Lo stadio dei Marsi di Avezzano (L’Aquila) è stato dichiarato momentaneamente inagibile dopo gli esami dell’acqua dell’impianto che hanno mostrato la presenza di batteri inquinanti oltre la soglia limite rendendolo non utilizzabile. Lo riporta il Centro precisando che il presidente del sodalizio biancoverde, Pecorelli, vuole chiedere i danni al Comune. Questo in seguito ai possibili mancati incassi in vista delle prossime gare. Comunque la squadra giocherà a Trasacco contro i marchigiani della Recanatese, oggi, in anticipo, per il campionato di serie D.