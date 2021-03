AVEZZANO – E’ stato ritrovato il corpo senza vita di Manuel Di Nicola, Il giovane 33enne di San Benedetto dei Marsi, aveva fatto perdere le sue tracce domenica 7 marzo.

Il corpo era sugli argini di un canale. Da quanto si apprende potrebbe non trattarsi di suicidio.

Diventato papà da poco tempo l’uomo si è allontanato volontariamente da casa.

La polizia ha ritrovato la sua auto, una Fiat Punto bianca, nei pressi del canale dove nel febbraio 2019 venne ritrovato il corpo di Collinzio D’Orazio, 51 anni, e per questa morte due persone sono state formalmente indagate per omicidio. Manuel lavora da autista per una ditta di autotrasporti. Aveva detto ai familiari di andare a fare una passeggiata.

