TROVATO CON LA COCAINA E 22MILA EURO IN CONTANTI: 51ENNE ARRESTATO A PENNE

PENNE – I carabinieri hanno arrestato un 51enne, originario di un paese dell’area vestina, è stato arrestato dai carabinieri dopo essere stato trovato in possesso di sette dosi di cocaina e di circa 22mila euro in contanti.

L’uomo, secondo quanto si legge in una nota delL’Arma, è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dai carabinieri dell’Aliquota Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Penne (Pescara) i quali, durante controlli sul territorio, hanno fermato l’auto sulla quale viaggiava il 51enne che è apparso visibilmente agitato.

I militari hanno deciso di eseguire una perquisizione e nella tasca dei pantaloni indossati dall’uomo hanno trovato sette dosi termosaldate di cocaina, pronte per essere immesse sul mercato, e circa 4mila euro in contanti, provento dell’attività di spaccio. Nell’abitazione del 51enne sono stati sequestrati anche un bilancino di precisione, vario materiale per il confezionamento della droga e circa 18mila euro in contanti. Le indagini proseguono per accertare sia la provenienza della cocaina che i destinatari della sostanza stupefacente. L’uomo si trova attualmente agli arresti domiciliari.