TROVATO FERITO A TERRA A ROCCARSO: MORTO 25ENNE, IPOTESI CADUTA DA BALCONE, INDAGINI IN CORSO

L’AQUILA – Non ce l’ha fatta il giovane 25enne trovato a terra in gravi condizioni davanti all’hotel Swisse di Roccaraso (L’Aquila): il ragazzo, nonostante il grande impegno dei medici, è morto all’ospedale dell’Aquila in conseguenza dei politraumi, alcuni anche ad organi vitali, riportati nell’incidente accaduto nel pomeriggio.

Non si conoscono cause e circostanze, sul fatto stanno indagano i carabinieri di Castel di Sangro (L’Aquila).

Secondo quanto si è appreso, il giovane è un militante di Forza Italia ed alloggiava nell’albergo in cui sono ospitati i big della politica nazionale per la kermesse “Azzurri in vetta”.

Tra le varie ipotesi al vaglio dei militari, la caduta dal balcone, il terzo o quarto piano della struttura, non si sa se accidentale o volontaria.

Sulla tragedia c’è il più stretto riserbo.

Appresa la tragica notizia, il leader di Forza Italia, vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha comunicato dal palco: “Il nostro militante Luca purtroppo non ce l’ha fatta. Un grave incidente avvenuto in circostanze drammatiche senza interventi esterni. Sono in corso le indagini. Purtroppo, Luca non c’è più tra di noi facciamo un minuto di silenzio perché Luca fino all’ultimo ha considerato Forza Italia la sua seconda famiglia”.

“Abbiamo deciso di non procedere al nostro programma – ha detto ancora Tajani – e annullare le manifestazioni e i dibattiti in corso e lasciare soltanto un punto del programma: la messa di domani mattina alle nove”.