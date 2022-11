TROVATO IN POSSESSO DI UN ARSENALE ILLEGALE: ARRESTATO 73ENNE

PESCASSEROLI – Ben 550 munizioni da guerra (proiettili per mitragliatore); 90 cartucce a pallettoni; 130 munizioni calibro 22; tagliole per caccia di frodo; pugnali di grosse dimensioni; una fiocina da sub ed un fucile da caccia privo di matricola per la catalogazione, tutte armi trovate in terreni di campagna.

I carabinieri della Stazione di Pescasseroli, in collaborazione con quelli della Stazione Carabinieri “Parco” della linea Forestale, hanno arrestato un 73enne del posto per il reato di detenzione e ricettazione di munizionamento da guerra.

La vicenda scaturisce da una denuncia raccolta dai militari dell’Arma a seguito dell’uccisione di un cavallo.

Attraverso una serrata attività d’indagine i carabinieri hanno indirizzato i sospetti sul 73enne, procedendo così d’iniziativa ad una perquisizione personale e domiciliare.

Il materiale detenuto illegalmente è stato sottoposto a sequestro e l’uomo denunciato in stato di arresto e, come disposto dalla Procura della Repubblica di Sulmona, posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

Il procedimento instaurato si trova ora nella fase dell’indagini preliminari e gli elementi di prova reperiti a carico dell’indagato dovranno trovare conferma in sede processuale. Pertanto l’arrestato dovrà ritenersi innocente fino all’eventuale sentenza di condanna definitiva.