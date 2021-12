TROVATO MORTO ANTONELLO SPANU, L’ESCURSIONISTA DISPERSO DA SABATO SUI MONTI DEL REATINO

AMATRICE – Dopo tre giorni di ricerche è stato ritrovato senza vita il corpo di Antonello Spanu, 57enne originario di Ceccano, comune della provincia di Frosinone che da domenica era disperso nei pressi di Monte Gonzano, cima dell’alto piano della Laga situata sul territorio di Amatrice, in Provincia di Rieti.

Il ritrovamento è avvenuto in un punto impervio da parte di una squadra mista di ricerca composta da membri del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, dei Vigili del Fuoco, della Guardia di Finanza e del IX Reggimento Alpini dell’Aquila. A supporto delle attività anche i militari dei Carabinieri, i volontari della Croce Rossa Italiana e il personale del comune di Amatrice.

Il corpo è stato ritrovato intorno alle 12:30, in un dirupo, a circa 2000 metri d’altitudine.

“Il ritrovamento – spiega il Soccorso Alpino del Lazio – è Mstato agevolato da alcuni oggetti personali che risultavano visibili sopra il manto nevoso e dalle condizioni meteorologiche favorevoli al volo dei mezzi aerei”.

Di Spanu non si avevano più notizie da sabato pomeriggio quando lui stesso aveva lanciato l’allarme telefonicamente avvisando di aver perso l’orientamento a causa di un improvviso peggioramento delle condizioni meteorologiche.

“L’Amministrazione – scrive il Comune di Amatrice in una nota – si stringe intorno al dolore della famiglia per la scomparsa di Antonello Spanu, 57 anni, il quale durante un’escursione sul monte Gorzano ha perso la vita. Purtroppo non è bastato l’eroismo dei soccorsi e l’impegno indefesso di tutte le forze e le istituzioni preposte alla ricerca. Amatrice è in lutto insieme a Ceccano”.