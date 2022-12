TROVATO MORTO IN CASA A 24 ANNI, LUTTO A RAPINO

RAPINO – Lutto a Rapino (Chieti) per la prematura ed improvvisa scomparsa di Nico Salvatore, morto a soli 24 anni.

Il giovane è stato trovato senza vita nella casa in cui viveva a Porretta Terme, in provincia di Bologna, dove lavorava come tecnico sanitario di laboratorio biomedico all’ospedale Costa.

A lanciare l’allarme, racconta Il Centro, sono stati i genitori, che non riuscivano a mettersi in contatto con lui dal giorno precedente.

Quando nell’abitazione sono arrivati i carabinieri, la tragedia si era già consumata. Secondo quanto emerso dalle indagini, si tratterebbe di un gesto volontario.

Intanto è lutto nel piccolo paese ai piedi della Maiella. Centinaia i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia.

La camera ardente sarà aperta domani, a partire dalle 9, nel santuario della Madonna di Carpineto, dove alle 15 ci sarà l’ultimo saluto a.