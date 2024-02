TROVATO MORTO IN UN BED & BREKFAST DI PENNE UN 44ENNE ROMANO: FORSE IL DECESSO PER UN MALORE

PENNE – Tragedia a Penne in provincia di Pescara. Un uomo di 44 anni, di Roma, che pare fosse in Abruzzo per motivi di lavoro, è stato trovato morto in un nel bed and breakfast della cittadina.

La scoperta è avvenuta due giorni fa quando i suoi familiari, preoccupati per la mancanza di risposte alle chiamate e ai messaggi, hanno allertato i militari della Compagnia di Penne.

Al momento non sono stati notati segni di aggressione o colluttazione per cui si ipotizza un decesso per un malore ma bisogna vedere se la magistratura deciderà qualche accertamento.