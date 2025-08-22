L’AQUILA – È stato ritrovato senza vita Stefano Persichetti, l’escursionista aquilano di 44 anni disperso da ieri sul Monte Prena, una delle vette del massiccio del Gran Sasso.

L’allarme era scattato intorno alle 19 di ieri, quando i familiari non lo hanno visto rientrare a casa. La sua auto era stata individuata ai piedi del Monte Camicia, da dove presumibilmente aveva intrapreso l’ascesa. La vittima aveva 44 anni.

Le ricerche, coordinate dai vigili del fuoco e dal Soccorso Alpino, sono andate avanti per tutta la notte, con l’impiego di squadre di terra, elisoccorso e unità cinofile del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Teramo.

In corso le operazioni di recupero del corpo.