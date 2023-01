OFENA – Tragico ritrovamento ad Ofena (L’Aquila) dove questa mattina è stato rinvenuto il corpo senza vita di un pastore.

L’uomo, un romeno di circa 40 anni, è stato trovato da un connazionale all’inetrno dell’abitazione che dividevano.

Sul caso indagano i carabinieri di Sulmona. Al momento non è esclusa nessuna ipotesi anche se, secondo le prime informazioni, la più accreditata sarebbe quella della morte per cause naturali. Sul corpo dell’uomo, infatti, non sarebbero stati riscontrati segni di violenza.