TROVATO MORTO UOMO SCOMPARSO NEL TERAMANO: DUE ARRESTI PER OMICIDIO

TERAMO – È stato trovato morto, in una zona impervia e isolata tra Sant’Omero e Nereto, in provincia di Teramo, Martino Caldarelli, 48enne di Isola del Gran Sasso (Teramo) che venerdì scorso era scomparso dopo essere uscito di casa per andare in palestra.Il corpo presenta ferite di arma da taglio e proprio per questo si indaga per omicidio secondo quanto riporta l’Ansa.

Il corpo è stato rinvenuto in un laghetto artificiale ai margini del torrente Salinello, tra Sant’Omero e Nereto (Teramo), in Val Vibrata. Caldarelli era uscito dalla sua abitazione di Isola del Gran Sasso venerdì scorso dicendo di andare in palestra e da quel giorno di lui si era persa ogni traccia.

Il suo cellulare, è emerso dalle indagini, aveva agganciato una cella proprio in Val Vibrata. A Giulianova (Teramo), invece, domenica sera è stata trovata la sua automobile. Il mezzo è stato dato alle fiamme, dopo essere stato riverniciato e, proprio per questo, solo in un secondo momento, attraverso accertamenti sul telaio, si è appurato che si trattava del veicolo del 48enne.

A occuparsi delle indagini sono i Carabinieri del Comando provinciale di Teramo, coordinati dal sostituto procuratore Elisabetta Labanti.