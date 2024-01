ROCCA DI MEZZO – Un uomo di 47 anni, A. P, è stato trovato, ieri, senza vita, in un residence che si trova nel territorio comunale di Rocca di Mezzo (L’Aquila). Il decesso, si ipotizza per cause naturali, c’è stato alcuni giorni fa. Sul posto i carabinieri dello locale stazione.

La procura della Repubblica dell’Aquila deve valutare se disporre una ricognizione cadaverica o una autopsia sulla salma del 47enne rocchigiano per chiarire le reali cause della morte.