TRUCK TOUR-BANCA DEL CUORE ARRIVA ALL’AQUILA: PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE GRATUITA IN PIAZZA

L’AQUILA – Dal 14 al 16 dicembre 2025, dalle 9.00 alle 19.00, Piazza Battaglione degli Alpini (Fontana Luminosa) ospiterà il Jumbo Truck della Campagna Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare “Truck Tour – Banca del Cuore”.

L’iniziativa, che offre a tutta la cittadinanza uno screening cardiologico completo e gratuito, promossa dalla ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila, è sostenuta dal Comune dell’Aquila e inserita nel cartellone di appuntamenti natalizi.

Il Jumbo Truck – si legge in una nota – ospiterà personale medico e infermieristico della Cardiologia dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila, che offrirà gratuitamente: elettrocardiogramma e screening aritmico, con stampa dei risultati e inserimento nella piattaforma digitale BancomHeart; screening metabolico, con un prelievo minimo per valutare colesterolo, trigliceridi, glicemia, emoglobina glicata, uricemia; calcolo del rischio cardiovascolare complessivo. A ciascun paziente sarà rilasciato materiale informativo sulla prevenzione cardiovascolare. Inoltre, ognuno avrà attivata la Card BancomHeart, che consente di consultare in qualsiasi momento i propri dati clinici e ricevere aggiornamenti personalizzati.

Chi vorrà, potrà prenotare lo screening tramite l’app “Banca del Cuore”, disponibile su Apple Store e Google Play, scegliendo giorno e fascia oraria. Chi non dovesse riuscire a prenotare, potrà comunque accedere liberamente al Truck in ordine di arrivo, nei limiti dei posti disponibili.

“Ringraziamo la Fondazione per il Tuo Cuore per aver scelto L’Aquila come tappa del Truck Tour. Un grazie particolare va al personale della nostra Cardiologia, che ha garantito una presenza qualificata e un supporto essenziale. La prevenzione è un investimento reale sulla salute della comunità e iniziative come questa aiutano a intercettare rischi che spesso non vengono riconosciuti in tempo”, ha spiegato il direttore Generale della ASL 1, Paolo Costanzi.

“Questa iniziativa ribadisce l’importanza della prevenzione come strumento concreto per tutelare la salute della comunità e sensibilizzare sui fattori di rischio cardiovascolare offrendo ai cittadini la possibilità di conoscere meglio il proprio stato di salute e intervenire in tempo su eventuali criticità”, ha aggiunto Livio Giuliani, primario del reparto di Cardiologia-UTIC del San Salvatore.

“Siamo orgogliosi di ospitare una tappa del Truck Tour – Banca del Cuore, un progetto che coniuga prevenzione, vicinanza ai cittadini e responsabilità pubblica. La salute è un bene essenziale e crediamo che iniziative come questa rappresentino un servizio di grande valore, non solo sanitario ma anche sociale. L’impegno congiunto tra Comune, ASL e Fondazione per il Tuo Cuore, che ha promosso il progetto a livello nazionale, dimostra quanto sia importante fare rete per portare sul territorio opportunità concrete e gratuite di tutela della salute. Invito tutti gli aquilani a partecipare: prevenire significa volersi bene”, ha concluso il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

Per maggiori informazioni: www.bancadelcuore.it e www.periltuocuore.it