TRUE COLORS: MAXXI L’AQUILA, CLAUDIA LOSI IN DUE GIORNATE TRA CREATIVITÀ, PARTECIPAZIONE E RACCONTO

L’AQUILA – A una settimana dalla chiusura della mostra “True Colors. Tessuti: movimento, colori e identità” – curata da Monia Trombetta con Chiara Bertini, Fanny Borel e Donatella Saroli, e dedicata alle molteplici possibilità artistiche ed espressive di tessuti, fili e intrecci – il MAXXI L’Aquila dedica due giornate a Claudia Losi, una delle protagoniste della mostra con il progetto collettivo Etna Project (2001), realizzato con il coinvolgimento di sedici donne del Perù e del Marocco, che utilizza l’eruzione dell’Etna del 1982 come metafora per raccontare, attraverso il ricamo, le trasformazioni individuali.
Venerdì 7 novembre dalle 16.30 alle 18.00 e sabato 8 dalle 10 alle 13 l’artista propone al pubblico di MAXXI L’Aquila un appuntamento dedicato al dialogo tra arte contemporanea, educazione e creatività: Una volta, all’improvviso, workshop nato nel 2012 come progetto pensato per il MAXXI di Roma e, nel 2017, riproposto in una forma rinnovata presso la Casa Circondariale Femminile di Rebibbia, in collaborazione con l’associazione VIC – Volontari in Carcere Onlus.
Per l’edizione aquilana il laboratorio viene ripensato per coinvolgere bambini e famiglie, invitati dall’artista a dare vita a “nuove creature” nate dall’unione di immagini di animali non umani. Attraverso la tecnica del collage e la successiva trasformazione in sculture di stoffa tridimensionali, i partecipanti esploreranno il potere dell’immaginazione e della manualità come strumenti di relazione e conoscenza.
A supportare il processo creativo saranno gli studenti del Corso di Costume dell’Accademia di Belle Arti dell’Aquila, coordinati dal docente Attilio Carota, che affiancheranno i partecipanti nella realizzazione delle opere.
L’iniziativa, con ingresso libero e prenotazione online all’indirizzo maxxilaquila.art fino a esaurimento posti, è curata dal team curatoriale e dall’Ufficio Educazione del MAXXI L’Aquila nell’ambito della mostra True Colors e si inserisce nel più ampio percorso di attività dedicate alla sperimentazione artistica e alla partecipazione del pubblico.
Venerdì 7 novembre, alle 19, tutto il pubblico di MAXXI L’Aquila potrà incontrare Claudia Losi e conoscere meglio la sua pratica artistica con la proiezione del film Una volta, all’improvviso (2017, 30′) introdotto da un talk nella sala polifunzionale del museo durante il quale verrà raccontata l’esperienza del progetto proposto nel 2017, dopo la prima esperienza al MAXXI nel 2012, nella Casa Circondariale Femminile di Rebibbia. Qui l’artista ha scelto di lavorare con un gruppo di detenute, dando attenzione alla dimensione intima e complessa del legame genitore-figlio vissuto a distanza e ha costruito con le partecipanti un dialogo sull’affettività e sulla separazione, domandandosi come l’amore e la memoria possano trovare forme espressive anche in condizioni di costrizione. Dal laboratorio di Rebibbia è nato il video d’animazione – con disegni di Francesca Dainotto e regia di Daniele Signaroldi – che viene proiettato e che intreccia frammenti audio registrati dentro e fuori il carcere con testi scritti e letti dall’artista stessa. Il risultato è un racconto poetico e corale che restituisce la forza generativa del fare artistico come spazio di dialogo e trasformazione.
L’appuntamento rappresenta un momento di approfondimento sul lavoro di un’artista che da anni – spaziando tra installazioni, ricami, performance e progetti partecipativi di lunga durata – esplora il rapporto tra l’essere umano e l’ambiente attraverso pratiche di arte partecipativa e processuale, intrecciando arte, scienza e poesia in un dialogo continuo con il paesaggio e la memoria collettiva.
