TRUFFA, ASSOLTO L’EX CITY MANAGER DEL COMUNE DELL’AQUILA CORDESCHI. “IL FATTO NON SUSSITE”

L’AQUILA – Il 51enne ex city manager del Comune dell’Aquila Massimiliano Cordeschi è stato assolto dai reati di truffa continuata e aggravata dal rilevante danno patrimoniale e di abusivismo finanziario in violazione del testo unico della finanza, con l’accusa aver truffato un gruppo di aquilani, raccogliendo denaro da investire in Romania, con l’obiettivo di incrementarne l’importo. Assolta insieme a Cordeschi, assolta dai reati di riciclaggio e violazione del decreto legislativo del 2007 (prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario allo scopo di riciclaggio) anche Carmen Ciocca, 49 anni, ex dipendente comunale.

Secondo quanto si legge sul quotidiano Il Centro, la vicenda giudiziaria risale al 2013, nata da un giro di assegni postdatati, aveva ben presto rivelato le dimensioni di quello che l’accusa riteneva essere un vero e proprio raggiro internazionale che aveva portato gli investigatori della Guardia di finanza fino in Romania, dove si sarebbero dovuti concretizzare tali investimenti. Nel 2015, il rinvio a giudizio davanti al tribunale collegiale.

In particolare, la pubblica accusa in aula aveva chiesto, per entrambi, la condanna a 4 anni e due mesi di reclusione. Nel corso del processo, si è appurato che gli investimenti fatti dal promotore finanziario per oltre un milione erano andati per lo più a buon fine e diversi investitori avevano avuto dei risultati lusinghieri. Ad eccezione di un paio di casi, dove le somme investite furono restituite soli in parte. E chi ci ha rimesso si e costituito nel processo senza ottenere condanne.

A Cordeschi, già dirigente comunale era stata contestata anche la assenza dei requisiti per fare quella attività finanziaria svolta soprattutto in Romania. Ma i giudici hanno ritenuto le accuse infondate a fronte di una assoluzione con formula piena sentenziando, quindi, che “il fatto non sussiste”.

Nel corso del processo Cordeschi è stato assistito dall’avvocato Cinzia Salemi di Roma, mentre Ciocca da Ubaldo Lopardi.

In principio erano stati coinvolti nella vicenda anche Loreto Cordeschi, Bruno Rinalduzzi, Simone Rinalduzzi e Marcellino Cimini per i quali l’accusa di favoreggiamento era caduta già in sede di udienza preliminare con una sentenza di non luogo a procedere.

