TRUFFA DEL GREEN PASS AD ANZIANA: DUE DENUNCIATI NEL PESCARESE

POPOLI – Hanno cercato di introdursi in casa di un’anziana fingendo di essere due medici dell’Aquila e chiedendo di poter visionare la documentazione relativa alle vaccinazioni Covid-19, al fine di poterle rilasciare il certificato “Green Pass”. Lei, non convinta, ha cercato di allontanarli e all’arrivo di alcuni vicini, i due malintenzionati sono stati costretti a scappare.

Ieri i militari della Compagnia Carabinieri di Popoli, su segnalazione di alcuni cittadini, sono intervenuti nel Comune di Sant’Eufemia a Majella (Pescara), dove è stato segnalato un tentativo di truffa ai danni di una signora di 90 anni circa da parte di un uomo e una donna, entrambi con precedenti di polizia.

Subito attivati dei posti di controllo nei Comuni di Caramanico Terme e nel Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore ed è proprio in quest’ultimo Comune che i carabinieri sono riusciti a fermare una moto di grossa cilindrata che nel vedere i militari ha tentato invano di darsi alla fuga, gettando al margine della strada una busta, che successivamente repertata dai militari è risultata contenere una parrucca e degli occhiali di colore scuro, probabilmente usati in precedenza dai due per non farsi identificare.

I due, dopo l’identificazione sono stati segnalati all’Autorità giudiziaria per tentata truffa in concorso, e sostituzione di persona.