“TRUFFA DELLO SPECCHIETTO” E FURTO AI DANNI DI UN ANZIANO A TORRICELLA SICURA: UN ARRESTO

TERAMO – A seguito di attività d’indagine svolta dai Carabinieri della Stazione di Torricella Sicura (Teramo), è stata eseguita un’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Teramo, su richiesta della Procura della Repubblica del capoluogo per “truffa aggravata e furto in abitazione”.

Le indagini dei Carabinieri, svolte sotto la direzione della Procura della Repubblica di Teramo, hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell’arrestato in relazione alla condotta tenuta in Teramo il 16 agosto 2023, quando l’uomo poi arrestato aveva messo in atto la c.d. “truffa dello specchietto” ai danni di una vittima vulnerabile, un anziano di anni 84.

Nello specifico facendo credere all’anziano che, alla guida della sua auto, avesse urtato la vettura in uso all’arrestato, provocando un danno ammontante a circa 150,00 euro, il truffatore dapprima si è fatto consegnare la somma contante di euro 60,00 quale parte di un asserito risarcimento per il falso danno patito, poi convincendo la vittima a recarsi nella propria abitazione ove, approfittando della distrazione del proprietario, ha rubato ulteriori 600 euro.

Le indagini dei Carabinieri di Torricella Sicura – a cui la vittima si era rivolta con fiducia essendo residente nel piccolo comune alle porte del capoluogo – hanno permesso di raccogliere numerosi elementi di prova nei confronti dell’odierno arrestato, nei cui confronti il G.I.P. del Tribunale di Teramo, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha emesso la misura coercitiva in carcere. L’arrestato è stato rinchiuso alla casa circondariale di Pisa, nella cui provincia è stato bloccato dai Carabinieri.