TRUFFANO ANZIANA IN ABRUZZO, FERMATI SULLA A1 NEI PRESSI DI CASSINO

CHIETI – Due uomini, entrambi con precedenti, sono stati fermati per un controllo sull’autostrada A1 a bordo di una Opel Corsa dagli operatori della Polizia Stradale di Cassino e subito hanno mostrato un certo nervosismo.

Così gli agenti hanno deciso di compiere controlli più accurati e sotto il sedile del conducente hanno trovato pochette con dentro numerosi monili in oro, orologi, denaro due Iphone 13 sigillati con il relativo scontrino fiscale di acquisto effettuato in un negozio in provincia di Chieti.

Sono scattate le verifiche da cui è emerso che avevano truffato un’anziana: la donna aveva ricevuto da parte di un sedicente maresciallo dei Carabinieri una telefonata con la quale le veniva comunicato che se non avesse consegnato tutto ciò che di prezioso aveva in casa ad un avvocato, che stava andando nella sua abitazione, il figlio sarebbe stato recluso in una casa circondariale.

I fermati, di cui uno dei due riconosciuto come il fantomatico avvocato, sono stati posti agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità giudiziaria competente.