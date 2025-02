TRUFFANO ANZIANO CON TECNICA DEL “FALSO AVVOCATO”: ARRESTATI AL CASELLO DI PRATOLA-SULMONA

L’AQUILA – Con la tecnica del “falso avvocato” hanno truffato un anziano portando via monili in oro per un valore di circa 20mila euro ed una somma di denaro di 1.870 euro.

Nel corso di in una giornata di controlli alla circolazione stradale effettuati sull’autostrada A25, nei pressi del casello di Pratola Peligna-Sulmona, il personale della Polizia Stradale della Sottosezione Autostradale di Pratola Peligna e del Distaccamento di Sulmona ha arrestato, in flagranza due cittadini italiani, di origine campana.

È accaduto ieri quando le pattuglie in servizio di vigilanza autostradale hanno ricevuto una segnalazione diramata dalla Stazione Carabinieri di San Costanzo, in provincia di Pesaro Urbino, riguardante un suv-urbano di colore grigio, a bordo del quale viaggiavano due persone di origini campane che si erano allontanate da comune di San Costanzo dopo aver commesso la truffa.

L’auto era stata individuata grazie al sistema di videosorveglianza del Comune ed erano scattate le ricerche dopo la denuncia dell’anziano.

Intercettata la vettura, i poliziotti hanno intimato l’alt agli occupanti notando l’esatta coincidenza tra i fermati e la descrizione fornita dalla vittima; la successiva perquisizione ha permesso di rinvenire, tra i vestiti indossati dai due il provento della truffa corrispondente a quanto denunciato.

I due sono stati condotti presso i locali del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sulmona dove sono stati eseguiti ulteriori accertamenti che hanno portato anche alla segnalazione di uno dei due per possesso di sostanza stupefacente.

Successivamente, su disposizione della Procura di Sulmona, i soggetti sono stati associati alla casa di reclusione di Sulmona.

Sono in corso i dovuti approfondimenti investigativi volti a ricostruire il percorso compiuto dagli stessi e non si esclude abbiano commesso altri analoghi reati.

“La tempestività delle indagini unita alla rapida ricerca del veicolo operata dagli agenti della Polizia Stradale di Pratola Peligna e di Sulmona, ha consentito che i due presunti autori della truffa venissero intercettati ed assicurati alla giustizia e che i beni sottratti venissero recuperati”, si legge in una nota.