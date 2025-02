TRUFFATRICE IN FUGA FERMATA AD ALBA ADRIATICA SU RICHIESTA DELLA POLIZIA DELLA REPUBBLICA CECA

FERMO- La polizia ceca chiama, quella di Fermo risponde. Arrestata nel Teramano una truffatrice seriale in fuga con i figli. La squadra mobile di Fermo, infatti, il 10 febbraio scorso, ha eseguito un mandato di arresto europeo spiccato dalla Repubblica Ceca a carico di una donna di origini ceche che aveva compiuto una serie di truffe per le quali è stata condannata ad otto anni di reclusione.

La ricercata, in fuga dal suo paese con al seguito tre dei suoi numerosi figli, tutti minori, aveva provato a nascondersi in un albergo lungo la costa fermana, per poi allontanarsi facendo perdere le proprie tracce. Le autorità ceche hanno così chiesto collaborazione alla polizia italiana per la cattura della donna che, secondo gli inquirenti, avrebbe messo in pericolo l’incolumità dei suoi tre figli che sono minorenni. La bambina più piccola era stata oltretutto indicata dalle autorità ceche come “minore scomparsa” in grave pericolo.

La squadra mobile della questura di Fermo, dal momento che la donna aveva effettuato un passaggio proprio sulla costa fermana, si è subito attivata, partendo da un telefono cellulare abbandonato dalla latitante, e il 10 febbraio scorso, i poliziotti hanno arrestato la ricercata ad Alba Adriatica (Teramo). I bambini sono stati accompagnati in una comunità educativa del Teramano