TRUFFE AGLI ANZIANI: INCONTRO A VASTO CON I CARABINIERI PER CONSIGLI SU COME PREVENIRE I RAGGIRI

VASTO -Nell’ambito delle attività di sensibilizzazione ed informazione promosse dall’Arma dei Carabinieri per contrastare le truffe in danno delle persone anziane, il 3 aprile alle ore 16:00 Teatro Rossetti di Vasto il Maggiore Domenico Signa della Compagnia dei Carabinieri di Vasto (Chieti) fornirà preziosi consigli e raccomandazioni e mostrerà attraverso dei filmati le tecniche di truffa più diffuse.

“L’incontro, organizzato dal Comune di Vasto – ha detto il sindaco Francesco Menna – sarà anche un’importante occasione per affermare la vicinanza delle istituzioni alle fasce di popolazione più a rischio, mirando ad assicurare con queste iniziative, una maggiore sensibilizzazione nella cittadinanza per prevenire il verificarsi di tali reati”.

“Il consiglio più importante – ha concluso l’assessore all’Inclusione sociale Nicola Della Gatta – è di diffidare dagli sconosciuti: i truffatori si presentano con apparenza distinta, sorriso cordiale, massima disponibilità per conquistare la fiducia delle vittime e entrare in casa per rubare soldi e gioielli. Grazie alla collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, da sempre impegnata nel contrasto delle truffe sono certo sarà possibile ostacolare il fenomeno”.