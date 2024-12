TRUFFE AGLI ANZIANI: PREFETTURA L’AQUILA, ECCO L’OPUSCOLO INFORMATIVO

L’AQUILA – “Consigli per la prevenzione delle truffe a persone anziane”.

Questo l’opuscolo informativo che verrà trasmesso ai sindaci, alle Pubbliche amministrazioni e agli organi di informazione, in previsione delle prossime festività di fine anno, “che possono costituire l’occasione per la diffusione di un fenomeno, quale quello delle truffe agli anziani, particolarmente odioso perché colpisce la parte fragile della popolazione di questo territorio”, spiega in una nota la Prefettura dell’Aquila che ha rinnovato l’iniziativa di sensibilizzazione per il contrasto della problematica.

L’opuscolo si può trovare anche sul sito internet della Prefettura, all’indirizzo: www.prefettura.it/laquila.

La pubblicazione, aggiornata in considerazione dell’attivazione del Numero Unico Emergenze – N.U.E. 112, è stata realizzata con il concorso della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, acquisendo anche l’esperienza sul campo maturata dalle Forze dell’Ordine, e si propone di tutelare gli anziani mettendoli in guardia da comportamenti fraudolenti a loro carico e spiegando altresì le strategie da porre in essere per non cadere nella rete dei truffatori.

Il prefetto Giancarlo Di Vincenzo sottolinea come “la prevenzione di questo genere di reati può avvenire in particolare attraverso iniziative di informazione che contribuiscono a sensibilizzare la fascia di popolazione esposta al fenomeno, aiutandola ad adottare comportamenti che possano proteggere dai rischi”.

QUI IL LINK DELL’OPUSCOLO INFORMATIVO