TRUFFE: FALSE CHIAMATE A NOME DEL COMUNE DELL’AQUILA PER RIMBORSO CANONE RAI

L’AQUILA – A seguito di segnalazioni giunte da cittadini il Comune dell’Aquila rende noto che sono in corso tentativi di truffe telefoniche perpetrati da ignoti che contattano gli utenti per nome e per conto dell’ente comunale.

Nel corso della chiamata il falso dipendente informa l’utente di essere beneficiario di un rimborso legato al pagamento del canone Rai e di avere bisogno, pertanto, delle coordinate bancarie per poter procedere con l’inesistente ristoro delle somme.

Nel comunicare che il Comune dell’Aquila segnalerà l’accaduto alle autorità competenti si invitano tutti i cittadini a diffidare di simili telefonate o di altre chiamate sospette dal momento che: 1) eventuali comunicazioni ai contribuenti, di qualsiasi genere, sono indirizzate ai destinatari attraverso comunicazioni formali (cartacee o elettroniche); 2)nessun dipendente del Comune dell’Aquila è incaricato di contattare i contribuenti per procedure legate al rimborso del canone Rai. Si raccomanda, inoltre, di non fornire per alcuna ragione dati sensibili e personali (coordinate bancarie, carte di credito, anagrafici ecc.) e di segnalare eventuali chiamate sospette alle Forze dell’Ordine.