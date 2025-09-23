TRUFFE FALSI SORDI AD AVEZZANO E L’AQUILA: ENS LANCIA ALLERTA

L’AQUILA – “Sono giunte alla sezione provinciale dell’Ente Nazionale Sordi (Ens) dell’Aquila numerose segnalazioni riguardo a un fenomeno allarmante che si sta verificando presso l’ospedale di Avezzano e in varie zone dell’Aquila. Alcune persone, fingendosi sorde, stanno chiedendo denaro ai passanti, affermando di agire per conto di fantomatiche associazioni di ‘sordomuti'”.

È quanto si legge in una nota dell’Ens che spiega: “Queste persone utilizzano biglietti o moduli che imitano la comunicazione delle associazioni ufficiali, chiedendo donazioni per iniziative a favore della comunità sorda”.

L’Ens “si dissocia completamente da queste azioni e da chi le compie. Le nostre sedi e i nostri rappresentanti non sono in alcun modo coinvolti in queste richieste di denaro, né autorizzano alcuno a farlo in nostro nome”.

“L’Ente Nazionale Sordi opera sempre in modo trasparente e i nostri soci non sollecitano mai donazioni in questo modo”, dichiara il presidente Francesco Mastropietro, “invitiamo la cittadinanza a diffidare da chiunque si avvicini con questa modalità. La comunità sorda è vittima di questa pratica disonesta, che sfrutta la generosità delle persone e diffonde una falsa immagine della nostra associazione”, conclude.

“Si invita la cittadinanza a segnalare immediatamente fatti del genere alle Forze dell’Ordine. L’ENS dell’Aquila rimane a completa disposizione per supporto e chiarimenti: laquila@ens.it; 3281399102”.