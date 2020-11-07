TRUMP: “HO VINTO QUESTE ELEZIONI, E DI MOLTO”

7 Novembre 2020 16:56

ROMA – “Ho vinto queste elezioni, e di molto”. Lo twitta Donald Trump mentre lo scrutinio è ancora in corso e non è stato ancora dichiarato un vincitore.




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