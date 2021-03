TSA ABRUZZO: TEATRO IN TV, GRANDE SUCCESSO DEL PROGETTO L’ARTE NON SI FERMA, TUTTI GLI APPUNTAMENTI

PESCARA – Sta riscuotendo grande consenso l’iniziativa di teatro in tv promosso dal Teatro Stabile d’Abruzzo nell’ambito del progetto “L’arte non si ferma”, voluto dalla direzione artistica di Giorgio Pasotti.

Una nuova puntata andrà in onda giovedì 18 marzo 2021 alle ore 22,30 su Rete 8 e domenica 21 marzo alle ore 18,00 su LAQTV, si tratta dello spettacolo “All’umor non si comanda” prodotto dal TSA con l’Associazione Ricordo e Spazio Rimediato, il testo è di Giuseppe Tomei, la regia di Fabrizio Pompei. Vedremo in scena Cecilia Cruciani, Gemma Maria La Cecilia e i musicisti Alessia Centofanti e Fabio Iuliano.

La scenografia è di Edoardo Gaudieri, i costumi del BrucaLab e il disegno luci di Federico Etere.

“All’umor non si comanda” è uno spettacolo pensato per parlare e riflettere con leggerezza sui nostri giorni, la regia televisiva di Vincenzo Olivieri esalta i surreali dialoghi beckettiani, scrutando un clown ed uno spettatore che si incontrano in un non-luogo scambiandosi reciprocamente confidenze, dubbi e riflessioni esistenziali sui loro ruoli all’interno e all’esterno della società attuale. In un continuo gioco di ruolo i due protagonisti finiranno per perdere la propria identità trasformandosi nell’esatto opposto l’uno dell’altro. Pregno di ironia e spiazzanti soluzioni sceniche, lo spettacolo impone al pubblico una continua interazione con gli accadimenti in scena, indugiando tra una battuta umoristica e una citazione colta alla filosofica riconsiderazione del ruolo dell’attore nella contemporanea società “liquida”. Un modo nuovo di far parlare il teatro attraverso il linguaggio televisivo.

Di seguito i prossimi appuntamenti:

IL MONDO ALLA ROVESCIA con SILVANO TORRIERI

su Rete 8 il 01/04/21 ore 22,30 su La QTV il 04/04/21 ore 18,00

IL GATTO CON GLI STIVALI regia di MARIO FRACASSI

su Rete 8 il 08/04/21 ore 22,30 su La QTV il 11/04/21 ore 18,00

DOVE NACQUE ITALIA regia di MARCELLO SACERDOTE e GIROLAMO BOTTA

su Rete 8 il 15/04/21 ore 22,30 su La QTV il 18/04/21 ore 18,00

NON DITELO ALLE STELLE regia di FEDERICA VICINO

su Rete 8 il 22/04/21 ore 22,30 su La QTV il 25/04/21 ore 18,00

SE QUESTA E’ UN’INFANZIA regia di MILO VALLONE

su Rete 8 il 29/04/21 ore 22,30 su La QTV il 02/05/21 ore 18,00