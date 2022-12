TSA: ALLA CASA DEL TEATRO IN SCENA DOMENICA “IL NOME DELL’AQUILA”

L’AQUILA – In questi giorni di atmosfera natalizia torna in scena “Il nome dell’Aquila”, domenica 18 dicembre, alle 18.00, presso “La Casa del Teatro” in via Ficara, a L’Aquila. In scena Alessandra Tarquini, Vanessa Marrama, Fabrizio Villacroce e Michele Di Conzo.

La piece, incentrata sulla storia fondazione della città dell’Aquila, utilizza uno stile che, adatto ai più giovani, offre molteplici livelli di lettura.

Una produzione del Teatro Stabile d’Abruzzo, in collaborazione con la compagnia Teatrabile, diretta da Eugenio Incarnati.

“Nato dentro la scuola per il pubblico della scuola – spiega il regista Incarnati- “Il nome dell’Aquila” è stato elaborato in un work in progress che ha previsto, sin dall’inizio, il coinvolgimento di molti alunni ed insegnanti (l’Istituto Rodari, l’Istituto Amiternum, l’Istituto Don Milani ed altri ancora), in un percorso di produzione tipico del metodo di lavoro della compagnia Teatrabile, con continui test sul campo.

E’ nata così una messa in scena amatissima dai ragazzi e giudicata, dagli insegnanti, un valido strumento didattico.

E con gli studenti che si preparano ad entrare a teatro per uscirne (puntualmente) cantando la canzone, ispirata all’opera del cronista trecentesco Buccio da Ranallo, che conclude lo spettacolo”.