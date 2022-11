TEATRO STABILE D’ABRUZZO: CENTOFANTI SI DIMETTE DA VICEPRESIDENZA, “MOTIVI DI SALUTE”

L’AQUILA – “Motivi di salute non mi consentono di portare avanti il lavoro con la dedizione che richiede il ruolo di vice presidente del Teatro stabile abruzzese. Pertanto, non ho potuto fare altro che rassegnare le mie dimissioni dal consiglio di amministrazione dell’ente”.

Lo comunica in una nota Rita Centofanti, che ricopre l’importante carica Teatro Stabile d’Abruzzo dal 2017.

“Sono stati anni intensi di lavoro e passione per una realtà culturale tra le più blasonate della regione. Con il mio impegno mi auguro di essere riuscita a dare un minuscolo contributo alla rinascita dell’Aquila. Di questo ringrazio il sindaco Pierluigi Biondi che me ne ha data l’opportunità”, aggiunge Centofanti.

Ha dichiarato Pierluigi Biondi, sindaco dell’Aquila: “A Rita Centofanti rivolgo i miei più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto in questi anni in seno al Tsa. La ringrazio per la passione, per l’impegno, per la dedizione e l’amore che ogni giorno, in maniera completamente gratuita e disinteressata, ha generosamente dedicato al teatro, alla bellezza e alla cultura della terra d’Abruzzo. La sua disponibilità ha contribuito indubbiamente al percorso di rinascita che la città sta portando avanti, senza risparmiare energie, tempo e slanci intellettuali di cui solo una personalità della sua levatura e caratura è capace. Comprendo e rispetto la sua decisione di rassegnare le dimissioni da vice presidente del Teatro Stabile che, purtroppo, dovrà fare a meno della sua brillantezza e capacità visionaria che affonda le radici nella indiscussa tradizione culturale aquilana e abruzzese”.