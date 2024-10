TSA: DA FO E PAPALEO ALL’ORESTE E BERTO, PRESENTA LA NUOVA STAGIONE TEATRALE

L’AQUILA – Ѐ stata presentata nella sala conferenze di Palazzo Margherita, la Stagione Teatrale Aquilana 2024/2025 organizzata dal Teatro Stabile d’Abruzzo. Alla presenza del Sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, dell’Assessore ai Beni e Attività Culturali e di Spettacolo della Regione Abruzzo Roberto Santangelo e del Vice Presidente del TSA Carlo Dante, il cartellone è stato illustrato dal Direttore dell’Ente Giorgio Pasotti.

”Credo sia di ottimo auspicio salutare la prima stagione del Pasotti 2.0. – saluta il Sindaco della Città dell’Aquila Pierluigi Biondi- Recentemente il direttore del TSA Giorgio Pasotti è stato rinnovato nella sua funzione ed io gliene sono grato perché è un vero professionista, un artista molto impegnato che però non manca di far sentire la sua presenza in città. Ci confrontiamo a più riprese, siamo già a lavoro per ragionare su progetti speciali.

La collaborazione con il Teatro Stabile è testimoniata anche dall’amministrazione comunale con l’incremento dello stanziamento della quota associativa così come abbiamo fatto anche per le altre istituzioni culturali in città. Devo dire che mai come negli ultimi anni il teatro stabile ha dato segnali di vicinanza e di simbiosi con la Città, e con il territorio, perché non dimentichiamo che il teatro valica le mura cittadine, e porta al di fuori la capacità, le intelligenze, la professionalità, la creatività che si trova in questa città e che diventa così strumento di emancipazione delle comunità e dei cittadini”.

“Da oltre 60 anni la stagione teatrale del TSA -sottolinea Assessore ai Beni e Attività Culturali e di Spettacolo della Regione Abruzzo Roberto Santangelo – rappresenta un momento di aggregazione, di riflessione e di svago. Grazie alle proposte di spettacoli di altissimo livello, la città e il territorio hanno aumentato il loro valore attrattivo attivando nel territorio un flusso turistico di qualità e confermando l’importante funzione sociale del Teatro Stabile”.

“L’attività del Teatro Stabile d’Abruzzo – chiosa Carlo Dante vice presidente del TSA – riscuote particolare successo. Nella scorsa stagione 2023/2024 sono stati venduti 853 abbonamenti. Straordinario il totale delle presenze 9.507 tra abbonamenti e biglietti venduti. Complessivamente il TSA, da gennaio a giugno 2024, ha avuto come pubblico partecipante ai propri spettacoli di produzione, presenti su tutto il territorio nazionale oltre che regionale e locale, ben 35.057 presenze. Le Giornate recitative di produzione già effettuate in Abruzzo per l’anno 2024 sono 130 di cui 22 sul territorio aquilano, sono stimate complessivamente al 31 dicembre 2024 circa 270 giornate recitative le quali hanno sviluppato, ad oggi, circa 5.600 giornate lavorative. Ben dieci sono le Associazioni e Compagnie Teatrali con le quali il TSA collabora sul territorio regionale promuovendo collaborazioni di teatro regionale e portando in scena spettacoli di teatro ragazzi” .

“Una stagione – chiude Giorgio Pasotti- che incontra le esigenze degli spettatori: dal musical alla commedia, dagli spettacoli di teatro classico al palcoscenico usato con ironia e simpatia. Abbiamo scelto il claim “Respirare Teatro” proprio a voler indicare quella necessità continua di vivere la cultura e con la cultura. Respiriamo continuamente, ci è necessario”.

La campagna abbonamenti inizia oggi, giovedì 10 ottobre, alle ore 15.00, con l’apertura del botteghino online attraverso il circuito www.ciaotickets.com al quale si potrà accedere anche dalla sezione dedicata sul sito del TSA www.teatrostabile.abruzzo.it.

Per ogni utente sarà possibile acquistare fino a 6 abbonamenti. Hanno diritto alla riduzione coloro che hanno compiuto 65 anni di età e i giovani fino a 26 anni; per usufruire della riduzione è necessario esibire un documento di identità.

Per essere tempestivamente informati invitiamo a seguire il canale whatsapp TEATRO STABILE D’ABRUZZO. Per ulteriori informazioni sono attivi i numeri del Botteghino 0862 410956 e 3485247096

IL CALENDARIO DELLA STAGIONE TEATRALE AQUILANA 24/25

80 VOGLIA DI 80

giovedì 7 novembre ore 21.00 – Turno A

venerdì 8 novembre ore 17.30 – Turno B

venerdì 8 novembre ore 21.00 – Turno C

scritto da Gianfranco Vergoni

da un’idea di Paolo Ruffini

direzione musicale Gabriele de Guglielmo

regia e le coreografie Fabrizio Angelini

con Manuel Mercuri

una produzione Teatro Stabile d’Abruzzo e Compagnia dell’Alba

COPPIA APERTA QUASI SPALANCATA

mercoledì 13 novembre ore 21.00 Turno A

giovedì 14 novembre ore 17.30 -Turno B

venerdì 15 novembre ore 21.00 – Turno C

di Dario Fo e Franca Rame

con Chiara Francini e Alessandro Federico

regia Alessandro Tedeschi

una produzione Infinito Teatro e Argot Produzioni

ESERCIZI DI LIBERTA’

giovedì 5 dicembre ore 21.00 – Turno A

venerdì 6 dicembre ore 17.30 – Turno B

venerdì 6 dicembre ore 21.00 – Turno C

con Rocco Papaleo

una produzione Stefano Francioni Produzioni

LA VITTORIA E’ LA BALIA DEI VINTI

giovedì 9 gennaio ore 21.00 – Turno A

venerdì 10 gennaio ore 17.30 – Turno B

venerdì 10 gennaio ore 21.00 – Turno C

scritto e diretto da Marco Bonini

con Cristiana Capotondi

e la partecipazione in video di

Penelope Brizzi

una produzione Stefano Francioni Produzioni

LA MADRE DI EVA

giovedì 23 gennaio ore 21.00 – Turno A

venerdì 24 gennaio ore 17.30 – Turno B

venerdì 24 gennaio ore 21.00 – Turno C

dal romanzo di Silvia Ferreri

adattamento e regia di Stefania Rocca

con Stefania Rocca

e con Bryan Ceotto / Simon Sisti Ajmone

una produzione Stage Entertainment, Enfi Teatro e Oraone Production

L’ORESTE

martedì 18 febbraio ore 21.00 – Turno A

mercoledì 19 febbraio ore 17.30 – Turno B

mercoledì 19 febbraio ore 21.00 – Turno C

di Francesco Niccolini

regia Giuseppe Marini

con Claudio Casadio

una produzione Accademia Perduta Romagna Teatri, Società per Attori

e Lucca Comics & Games

IL MALE OSCURO

giovedì 27 febbraio ore 21.00 – Turno A

venerdì 28 febbraio ore 17.30 – Turno B

venerdì 28 febbraio ore 21.00 – Turno C

di Giuseppe Berto

riduzione per il teatro e regia

Giuseppe Dipasquale

musiche Germano Mazzocchetti

con Alessio Vassallo, Ninni Bruschetta

produzione Teatro Biondo di Palermo,

Teatro Stabile di Catania e Marche Teatro

I MEZZALIRA

PANNI SPORCHI FRITTI IN CASA

mercoledì 5 marzo ore 21.00 – Turno A

giovedì 6 marzo ore 17.30 – Turno B

giovedì 6 marzo ore 21.00 – Turno C

scritto da Agnese Fallongo

regia Raffaele Latagliata

con Agnese Fallongo e Tiziano Caputo

e Adriano Evangelisti

una produzione Teatro de Gli Incamminati e ARS

BOSTON MARRIAGE

martedì 18 marzo ore 21.00 – Turno A

mercoledì 19 marzo ore 17.30 – Turno B

giovedì 20 marzo ore 21.00 – Turno C

di David Mamet

traduzione Masolino D’Amico

regia Giorgio Sangati

con Maria Paiato, Mariangela Granelli,

Ludovica D’Auria

una produzione Centro Teatrale Bresciano e Teatro Biondo di Palermo

QUEL CHE PROVO DIR NON SO

giovedì 3 aprile ore 21.00 – Turno A

venerdì 4 aprile ore 17.30 – Turno B

venerdì 4 aprile ore 21.00 – Turno C

con Pierpaolo Spollon

una produzione

Stefano Francioni Produzioni

PREZZI ABBONAMENTI

primo settore € 190.00 intero/ € 150.00 ridotto

secondo settore € 170.00 intero/ € 130.00 ridotto

PREZZI BIGLIETTI

primo settore € 23.00 intero / € 17.00 ridotto

secondo settore € 21.00 intero / € 15.00 ridotto

+ diritti di prevendita + commissioni bancarie se previste dalla banca dell’acquirente

PER INFORMAZIONI

TSA 0862 62946

Botteghino 0862410956 / 3485247096