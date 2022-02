TSA, IL 6 FEBRAIO SPETTACOLO “L’ISOLA DEI PIRATI” IN SCENA AD ATRI

Per la rassegna di teatro ragazzi “Racconti d’Inverno” va in scena domenica 6 febbraio ore 16.30, Teatro comunale di Atri, L’Isola dei Pirati con Tiziano Feola, Giuseppe De Simone, Zenone Benedetto, pupazzi Ada Mirabassi, luci Carlo Menè, scenografia Albert Van Hengel, costruzioni meccaniche Filippo Iezzi, costumi Ettore Margiotta, testo e regia Zenone Benedetto. Una produzione del Teatro Stabile d’Abruzzo in collaborazione con I guardiani dell’Oca.

Continua la navigazione nel mare magnum della narrazione fantastica. L’isola dei Pirati, propone un viaggio cappa e spade nei luoghi comuni della pirateria di fine settecento, ma soprattutto propone una ulteriore visione sulla capacità di affabulazione che il teatro di figura sa mettere in campo nell’evoluzione di una storia, nell’evoluzione del linguaggio teatrale tout-court. Attori e Pupazzi, in questo allestimento, contribuiscono al divenire narrativo, sempre profondamente colti nella ricerca di un equilibro d’uso, e quindi di relazione, difficile ma non impossibile, tra ciò che è vero, l’attore, e ciò che vero non è, la figura. Pupazzi e sagome, non diverranno mai solo pretesto estetico al divenire narrativo, ma sorprendente mezzo che consente all’attore di accompagnare il pubblico verso una: ”volontaria sospensione dell’incredulità”. Per info e prenotazioni tel. 085 8797120