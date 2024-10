TSA: IL GIORNALISTA MISKA RUGGERI NUOVO PRESIDENTE

L’AQUILA – Miska Ruggeri è il nuovo presidente dell’Ente Teatrale Regionale – TSA.

È quanto stabilito oggi al termine della Giunta regionale, su iniziativa dell’assessore ai Beni e Attività Culturali e di Spettacolo e alla Formazione Professionale Roberto Santangelo.

Miska Ruggeri, 52 anni, originario dell’Aquila, è laureato alla Sapienza di Roma prima in Lettere classiche e poi in Filosofia, giornalista dal 1997, si occupa prevalentemente di cultura, sport e viaggi.

Ruggeri succede a Pietrangelo Buttafuoco che, dopo 4 anni, si è congedato dalla Presidenza lo scorso luglio, prendendo il timone della Biennale di Venezia.

A sostituirlo, fino alla nomina di Ruggeri, Carlo Dante, già vicepresidente.

“Al neo presidente del Teatro Stabile d’Abruzzo – ha commentato l’assessore Santangelo – i migliori auguri di buon lavoro. Siamo convinti che il profilo scelto dalla Giunta regionale sia assolutamente rispondente agli obiettivi che persegue il Teatro stabile che da decenni porta sul territorio regionale proposte culturali di altissimo livello. Ruggeri saprà gestire al meglio l’istituzione culturale, ma soprattutto ha tutte le carte in regola, visto il suo curriculum, per far crescere la qualità della proposta culturale del Tsa”.