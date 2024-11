TSA: LIRIS, “CON RUGGERI PRESIDENZA PARLA AQUILANO, AVANTI SPEDITI VERSO CAPITALE DELLA CULTURA”

L’AQUILA – “La presidenza del Teatro stabile d’Abruzzo parla aquilano: faccio i migliori auguri a un amico di sempre, Miska Ruggeri, che saprà interpretare le esigenze della città disegnando un percorso che includa tutta la regione, per procedere tutti insieme spediti verso l’importante appuntamento con L’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026″.

Così il senatore aquilano Guido Liris che questa mattina ha partecipato, a Palazzo Silone, sede della Giunta regionale all’Aquila, alla presentazione del nuovo presidente del Teatro Stabile d’Abruzzo (Tsa) Miska Ruggeri.

“Grazie ai rapporti intessuti in questi anni con il Ministero della Cultura, prima con Gennaro Sangiuliano, oggi con il ministro Alessandro Giuli, altro grande amico di questa terra – aggiunge Liris – Ruggeri saprà portare avanti con ancora maggiore slancio l’ottimo lavoro fatto in questi anni dal Tsa, arricchendo ulteriormente l’offerta culturale di contributi di qualità, anche in vista dell’attesa riapertura del teatro comunale che, ci auguriamo, possa avvenire proprio nel 2026″.