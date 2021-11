L’AQUILA – Attori protagonisti delle scene del calibro di Alessandro Gassmann, Luca Argentero e Marco Bocci. Proposte artistiche audaci e accattivanti, da Amleto a Kafka, da Itaca a Fontamara.

Promette una stagione di grande stile, il Teatro stabile d’Abruzzo (Tsa), nella conferenza stampa di questa mattina all’auditorium del Parco all’Aquila, alla presenza del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, del presidente, Pierangelo Buttafuoco intervenuto in collegamento streaming, e del direttore artistico, Giorgio Pasotti.

Sono dieci gli 10 spettacoli che verranno proposti a partire da mercoledì 10 novembre.

Marsilio, ha fatto i migliori auguri all’iniziativa e il proseguimento delle attività culturali, “È stato un periodo molto difficile, speriamo davvero che sia una rinascita per un settore come quello del teatro”, ha affermato.

“L’Aquila è stata un esempio per l’intero Paese: qui la cultura non si è mai fermata – ha detto Biondi–. Abbiamo affrontato la sfida della cultura, così come tutte le altre sfide importanti per la nostra comunità, con grande caparbietà e tenacia. Questa Stagione è l’esempio del lavoro in sinergia, il giusto mix tra la grande attenzione ai classici portata dal Presidente e la solare visione del nuovo della Direzione Artistica.” ha aggiunto Biondi.

Ha rincalzato Buttafuoco: “Grazie a chi mi sostiene, alla città intera, perché so perfettamente la fatica di farsi carico di un dovere, quello di portare la comunità in una prospettiva in cui l’arte diventa una vera fabbrica di economia e non solo consolazione”.

“Il cinema può essere replicato, ma il teatro rimane unico, impossibile da replicare in televisione. Per questo siamo convinti che il teatro vivrà una seconda primavera. Oggi celebriamo un nuovo incontro e sono felice ed emozionato di rivedere un pubblico senza limiti dettati dalla pandemia”, ha affermato Pasotti.

Dalle ore 10:00 di domani sarà possibile acquistare gli abbonamenti online sulla piattaforma i-Ticket, alla quale si potrà accedere direttamente dal sito www.teatrostabile.abruzzo.it; sarà inoltre visibile la programmazione dell’intera stagione.