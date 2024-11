TSA: RUGGERI, “OBIETTIVO PORTARE PIU’ GIOVANI A TEATRO, SPERANZA E’ DI TORNARE PRESTO AL COMUNALE”

L’AQUILA – “L’obiettivo principale è quello di portare più ragazzi a teatro, abbassare l’età media degli spettatori, avvicinando i giovani con tariffe ridotte o gratuite in base alle possibilità”.

Sono le prime dichiarazioni del nuovo presidente del Teatro Stabile Abruzzese (TSA), il giornalista Miska Ruggeri, nominato dalla Giunta regionale lo scorso 21 ottobre, in occasione della conferenza stampa di presentazione che si è tenuta questa mattina a Palazzo Silone, all’Aquila.

Sono intervenuti anche il presidente della Regione, Marco Marsilio, e l’assessore al Turismo al Comune dell’Aquila Ersilia Lancia. Assente, per motivi istituzionali, l’assessore regionale alla Cultura Roberto Santangelo. Presente, tra gli altri, il senatore aquilano Guido Liris.

“All’Aquila le cose sono decisamente migliorate, questi anni non sono passati invano. La speranza – ha sottolineato il neo presidente – è quella di riavere il teatro comunale, perché al Ridotto più del tutto esaurito non si può fare ed avere più posti disponibili è fondamentale. Conosciamo i tempi della burocrazia ma siamo fiduciosi e auspichiamo in un percorso più veloce, considerando anche l’imminente appuntamento dell’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026”.

“Intanto abbiamo già un ottimo punto di partenza con il bel programma di quest’anno, ricco di nomi importanti- ha aggiunto – Il Tsa ha un legame fortissimo con la città e cercheremo di estenderlo il più possibile a tutta la regione”.

Tra le altre cose, ha osservato Ruggeri, “sarebbe interessante allargare il più possibile gli orizzonti con partnership che coinvolgano anche altre città italiane, penso ad esempio a Gorizia, Capitale europea della Cultura 2025”.

A margine dell’evento il senatore Liris ha commentato: “La Presidenza del Tsa parla aquilano, Ruggeri è un amico della città. Questa sarà un’occasione per disegnare il percorso non solo della città ma di tutta la regione, un modo per proseguire con il rilancio del Teatro con la qualità che è stata protagonista degli ultimi anni”.

Nel suo intervento il presidente della Regione Marsilio ha dichiarato: “Ci prepariamo con orgoglio alla grande sfida della Capitale della Cultura – Facciamo i migliori auguri al neo presidente Ruggeri, caricandolo di una responsabilità non da poco. Basti pensare che il suo predecessore, Pietrangelo Buttafuoco, oggi è presidente della Biennale di Venezia, il presidente uscente del Maxxi, Alessandro Giuli, oggi è ministro alla Cultura. Insomma, guidare le Istituzioni culturali aquilane porta bene”.

L’assessore Lancia ha aggiunto: “Il Tsa non è una questione solo aquilana ma è un patrimonio che appartiene a tutto l’Abruzzo e a tutta l’Italia. Grazie alla sinergia tra le Istituzioni e alla proposta culturale del Tsa possiamo marciare spediti verso la Capitale italiana della Cultura 2026”. (a.c.)

Miska Ruggeri, 52 anni, originario dell’Aquila, è laureato alla Sapienza di Roma prima in Lettere classiche e poi in Filosofia, giornalista dal 1997, si occupa prevalentemente di cultura, sport e viaggi per Rai Tg2. In passato ha lavorato come giornalista televisivo al Tgr Rai Abruzzo ed è stato redattore cultura al quotidiano “Libero”. Tra i suoi libri: ‘Posidonio e i Celti’ (2000) e ‘Apollonio di Tiana. Il Gesù pagano’ (2014) e il pamplhet ‘Giù le mani dal Liceo Classico’ (2018)