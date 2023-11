TSA: “SE LEGGI TI LIB(E)RI”, DUE GIORNATE DEDICATE ALLA LETTURA NELLA SCUOLA PRIMARIA DI PAGANICA

L’AQUILA – Tornano le letture organizzate dal Teatro Stabile d’Abruzzo nell’ambito della decima edizione di “Libriamoci, giornate di lettura nelle scuole” promosse dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca attraverso la Direzione Generale per lo Studente e dal Ministero della Cultura – attraverso il Centro per il libro e la lettura, per diffondere e accrescere l’amore per i libri e l’abitudine alla lettura.

Il TSA propone il 13 e 17 novembre, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, nel plesso Rossi dell’Istituto comprensivo di Paganica (L’Aquila), incontri sul tema istituzionale “Se leggi ti lib(e)ri” con l’attrice Alessandra Tarquini.

“Evadere dal presente o immergervisi totalmente, rileggere o saltare le pagine, interrompersi a ogni capoverso o continuare fino a perdere il senso del tempo. Tra le tante, opposte libertà che concede l’esercizio del leggere, ce ne è una che non prevede contrari né inversioni: quella di pensare”.

“La lettura ad alta voce – si legge in una nota – fa emergere il grande valore sonoro della parola, con la sua capacità di evocare suoni, sensazioni visive, tattili, olfattive, gustative e stati mentali, affetti, emozioni. L’ascolto da parte dei bambini/ragazzi mette in gioco le capacità superiori dell’individuo: attenzione, concentrazione, memoria, pensiero logico, costruzione di immagini mentali, elaborazione dei vissuti emotivi anche a partire dagli stimoli fisici. Attraverso l’ascolto si incontrano due mondi: da un lato quello esterno, del testo e del contesto, dall’altro il mondo interno, quello sterminato territorio che definisce l’individualità dell’ascoltatore, fatto di esperienze, conoscenze, competenze, credenze, fantasie, emozioni, desideri”.