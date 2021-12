TSA, SPETTACOLO “CONTI CANTI E RACCONTO A CHIETI SABATO 11 DICEMBRE”

CHIETI – Va in scena sabato 11 dicembre, alle 17.30, Sala CuntaTerra, in Via Sangro 9, Brecciarola di Chieti, “Canti conti e fantastici racconti”, regia Fabrizio Pompei, con Francesca Catenacci e Cecilia Cruciani.

Lo spettacolo, prodotto dal Teatro Stabile d’Abruzzo e Brucaliffo, recupera racconti e canti delle differenti tradizioni popolari italiane su un personaggio davvero controverso: il lupo. Amato e odiato il lupo nei racconti popolari porta in scena la paura umana ma anche lo spirito solidale e comunitario del branco. Nelle fiabe è quasi sempre il personaggio cattivo che spaventa e al tempo stesso attrae i bambini perché fornisce loro gli strumenti per elaborare le proprie paure. Uno spettacolo interattivo che invita i piccoli spettatori a interagire con le storie, creare atmosfere, cantare insieme, fare scelte difficili. Per info e prenotazioni: 379 2219937- 338 7582167