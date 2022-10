TSA: TERZO TURNO CON “ABBONAMENTO 6X”, GLI SPETTACOLI

L’AQUILA – Il Teatro Stabile d’Abruzzo risponde alla grande richiesta di abbonamenti e biglietti per la Stagione Teatrale Aquilana 2022/2023 lanciando un terzo turno di abbonamento a 6 degli spettacoli previsti in cartellone.

La nuova card, denominata Abbonamento 6x, prevede i tagliandi d’ingresso per i seguenti spettacoli:

venerdì 11 novembre ore 21,00 – Turno C

SCOMODE VERITA’ E 3 STORIE VERE

con Giampaolo Morelli

una produzione TSA /

Stefano Francioni Produzioni

mercoledì 14 dicembre ore 21,00- Turno C

40 E STO

di Alberto Caviglia, Andrea Delogu,

Rossella Rizzi

regia Enrico Zaccheo

con Andrea Delogu

una produzione

Stefano Francioni Produzioni

Friends&Partners

venerdì 3 febbraio ore 21,00- Turno C

PICCOLE DONNE

regia e coreografie Fabrizio Angelini traduzione e adattamento Gianfranco Vergoni direzione musicale Gabriele de Guglielmo con la Compagnia dell’Alba

una produzione TSA / Compagnia dell’Alba

venerdì 3 marzo ore 21,00 – Turno C

IN OGNI VITA LA PIOGGIA

DEVE CADERE

di Fabio Grossi

regia Fabio Grossi

con Leo Gullotta e Fabio Grossi

una produzione TSA /Stefano Francioni Produzioni / Argot Produzioni

venerdì 17 marzo ore 21,00 – Turno C

DIVAGAZIONI E DELIZIE

di John Gay

uno spettacolo di e con Daniele Pecci

una produzione TSA / Teatro Caniglia / Meta Aps / Shakespeare & Co.

venerdì 5 maggio ore 21,00 – Turno C

LA MISTERIOSA FIAMMA DELLA REGINA LOANA

di Umberto Eco

regia Giuseppe Dipasquale

con Ninni Bruschetta , Viola Graziosi, Antonello Angiolillo, Cesare Biondolillo, Giulia Di Quilio, Alberta Cipriani, Chiara Catalano, Gabriella Casali

una produzione TSA / Taormina Arte / Teatro dei 99

“Siamo felici della risposta del pubblico aquilano, avere tanta attenzione e tanto entusiasmo ci incoraggiano a proseguire sulla strada intrapresa e a continuare ad investire nella diffusione della cultura teatrale, dichiara il direttore artistico Giorgio Pasotti, il TSA è impegnato in un grande lavoro teso a far crescere la domanda di cultura, credo siamo sulla strada giusta”

Anche il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi esprime soddisfazione per la risposta della città al cartellone della Stagione Teatrale del TSA: “Gli aquilani confermano ancora una volta il loro legame con una delle istituzioni culturali più importante della regione, riaffermando così la centralità della cultura nella ricostruzione della nostra comunità a seguito del sisma e dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia”.

La vendita degli abbonamenti e dei biglietti, fino ad esaurimento posti, sarà effettuata attraverso il circuito CiaoTickets al quale si potrà accedere dalla sezione dedicata “Botteghino online” presente sulla home del sito www.teatrostabile.abruzzo.it, oltre che dal sito www.ciaotickets.com

Oltre alla vendita online gli abbonamenti e i biglietti si possono acquistare nei punti vendita del circuito CiaoTickets che nella città di L’Aquila sono: Infopoint in Piazza Battaglione Alpini e WelcomeAQ in via Cimino n.11.

Gli abbonamenti ed i biglietti sono con posti preassegnati e numerati, i cambi di turno saranno possibili solo in caso di disponibilità di posti.

PREZZIO ABBONAMENTO 6x: € 87.00 intero e € 60.00 ridotto

PREZZI BIGLIETTI: € 18.00 intero e € 13.00 ridotto

Hanno diritto alla riduzione gli spettatori che hanno compiuto 65 anni di età e i giovani fino a 26 anni, per usufruire della riduzione sarà necessario presentare un documento di identità all’ingresso di ogni spettacolo.

Per ogni informazione sugli spettacoli sono attivi i numeri del botteghino del TSA 0862 410956 e 348 5247096 dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,30 alle ore 13,30 e dalle ore 14,30 alle ore 17,00.

Il biglietto d’ingresso agli spettacoli per spettatori con una disabilità pari al 100 % è gratuito fino ad esaurimento dei posti messi a disposizione;

l’accompagnatore, se rimane ad assistere all’evento, paga il biglietto ridotto. Il TSA si riserva la possibilità di modificare il numero di posti riservati ai disabili per esigenze di servizio. Per prenotare i posti per disabili è a disposizione esclusivamente il botteghino del TSA ai numeri 0862 410956 e 348 5247096.

La vendita degli abbonamenti ha inizio il giorno 28 ottobre 2022 alle ore 17.00 e sarà attiva fino alle ore 15.00 del giorno 10 novembre 2022.

I biglietti per i singoli spettacoli saranno messi in vendita dal giorno 10 novembre 2022 alle ore 15,00 fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Il botteghino del TSA apre nel Ridotto del Teatro Comunale di L’Aquila un’ora prima dell’inizio di ogni spettacolo.