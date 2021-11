TSA, ULTIMI GIORNI PER ACQUISTARE ABBONAMENTI ALLA STAGIONE TEATRALE

L’AQUILA – Ultimi giorni per acquistare gli abbonamenti alla Stagione Teatrale che propone al pubblico aquilano spettacoli di grande qualità e fascino, da lunedì 22 novembre 2021 ore 16,00 sarà, infatti, possibile acquistare i biglietti per tutti gli appuntamenti in cartellone.

La vendita degli abbonamenti e dei biglietti, fino ad esaurimento posti, sarà effettuata solo ed esclusivamente attraverso il circuito I-Ticket al quale si potrà accedere dalla sezione dedicata “Botteghino online” presente sulla home del sito www.teatrostabile.abruzzo.it

Per ogni informazione sono attivi i numeri del botteghino del TSA 0862 410956 e 348 5247096 dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,30 alle ore 13,30 e dalle ore 14,30 alle ore 17,00.

Hanno diritto alla riduzione gli spettatori che hanno compiuto 65 anni di età e i giovani fino a 26 anni, per usufruire della riduzione sarà necessario presentare un documento di identità all’ingresso di ogni spettacolo.

Per ogni utente sarà possibile acquistare fino a 6 abbonamenti e fino a 6 biglietti per ogni spettacolo.

Gli abbonamenti ed i biglietti sono con posti preassegnati e numerati, i cambi di turno saranno possibili solo in caso di disponibilità di posti.

Per accedere alla sala sono necessari green pass e mascherina.

Prezzi abbonamenti: € 145.00 intero e € 100.00 ridotto

Prezzi biglietti: € 18.00 intero e € 13.00 ridotto