TTG DI RIMINI: “L’AQUILA CAPITALE DELLA CULTURA PROTAGONISTA CON LA CNA”

RIMINI – Destinazione L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026.

Incontro questa mattina al TTG di Rimini, nell’area della CNA Nazionale dedicato al tema “Pesaro-Agrigento-L’Aquila Capitali della Cultura”.

Come si legge in una nota, alla Fiera della città romagnola, in quello che è il più importante appuntamento italiano dedicato alla vacanza attiva ed al turismo esperienziale, l’area della CNA Nazionale ha ospitato nel suo evento clou, tra i sette workshop e i 35 interventi e tavole rotonde organizzati complessivamente, un importante momento di riflessione dedicato alla grande opportunità che la designazione della città dell’Aquila a Capitale italiana della Cultura offrirà al mondo del turismo e delle attività collegate. Una filiera, questa, che conta di essere protagonista nel grande appuntamento che attende la città e l’Abruzzo intero fra due anni.

All’appuntamento – coordinato dal responsabile dell’ufficio stampa nazionale della CNA, Pietro Romano e concluso dal segretario generale della confederazione artigiana, Otello Gregorini – era presente anche l’assessore al Turismo della Comune dell’Aquila, Ersilia Lancia.