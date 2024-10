TTG DI RIMINI: CONFARTIGIANATO CHIETI L’AQUILA PRESENTA PROGETTO “ABRUZZO DA VIVERE”

CHIETI – Rivoluzionare l’esperienza turistica dell’Abruzzo, rendendola accessibile a tutti, grazie alla digitalizzazione. Questo l’obiettivo di “Abruzzo da Vivere”, progetto promosso da Confartigianato Imprese Chieti L’Aquila. L’iniziativa, in fase di sviluppo, verrà presentata ufficialmente in anteprima al TTG di Rimini.

L’appuntamento è per venerdì 11 ottobre, alle ore 11:30, nello stand di Confartigianato, che si troverà nel padiglione A5, postazione n. 423-518. All’incontro saranno presenti, tra gli altri, il presidente Costa dei Trabocchi di Confartigianato Chieti L’Aquila, Matteo Liberatoscioli, e il sindaco di Rocca San Giovanni, Fabio Caravaggio.

Obiettivo dell’iniziativa, che rientra nell’ambito della strategia di Confartigianato per lo sviluppo del turismo regionale, è quello di rilanciare l’Abruzzo come meta turistica di eccellenza, rafforzando la connessione tra le tradizioni locali, le peculiarità del territorio e le nuove tecnologie. L’associazione, in questo modo, intende favorire l’interazione tra imprese, visitatori e cittadini, promuovendo un turismo più accessibile e innovativo.

“Il progetto ‘Abruzzo da Vivere’ – spiega il presidente di Confartigianato Chieti L’Aquila, Camillo Saraullo – nasce dalla necessità di affrontare alcune criticità che caratterizzano il turismo nella nostra regione, come la mancanza di una comunicazione efficace tra i comuni, la scarsa attenzione all’impatto delle campagne turistiche e un’offerta turistica frammentata che non valorizza appieno le risorse locali. L’obiettivo è quello di colmare queste lacune, sfruttando al meglio il ricchissimo patrimonio della regione e tutte le sue peculiarità. Questo progetto va a completare l’impegno della nostra associazione nel settore turistico, ambito su cui siamo in prima linea da tempo, tra eventi ed iniziative di vario genere. L’Abruzzo non è solo un luogo da visitare, ma un mondo da vivere e Abruzzo da Vivere consentirà di rendere concreto questo slogan”.