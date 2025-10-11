TTG RIMINI: FEDERICO, “SI SCRIVE PAESI NARRANTI, SI LEGGE FIORE ALL’OCCHIELLO DELL’ABRUZZO”

RIMINI – Successo per l’Abruzzo dei “Paesi Narranti del Gran Sasso” nella 62esima edizione di TTG travel experience di Rimini.

L’evento, tra i più importanti nel settore turistico, ha consentito di accendere un riflettore sui paesi dell’associazione da anni impegnata per creare turismo di qualità nella zona del Gran Sasso.

“Il nostro stand ha riscosso passione, attenzione e tanta curiosità – commenta in una nota Paolo Federico, sindaco di Navelli e presidente del Gruppo di azione locale Gal Gran Sasso Velino – la nostra postazione è riuscita ad interessare tantissime persone, tra cui manager, acquirenti, tour operator, esperti del settore, giornalisti e appassionati. Sono stati davvero molte le persone con cui abbiamo scambiato informazioni e opinioni sul nostro territorio e devo dire che in più occasioni, abbiamo visto i loro sguardi farsi sempre più interessati”.

“Sono convinto che questa esperienza avrà un seguito in termini di maggiore attenzione verso il nostro territorio che è riuscito a comunicare la sua autenticità, le sue bellezze naturalistiche, le peculiarità enogastronomiche e soprattutto uno stile di vita più consapevole attento e in grado di attirare turisti di qualità in un contesto di tutto rispetto come il TTG di Rimini”.

“A dare man forte allo stand dell’associazione Paesi Narranti che conta una rete di 15 comuni dell’Abruzzo interno, finanziato, sin dalla sua formazione dal GAL Gran Sasso Velino e con il partner tecnico la società cooperativa Il Bosso, è stata proprio la bellezza del territorio”.

“Stiamo parlando – aggiunge Paolo Federico – di un evento tra i più importanti, a livello internazionale per l’industria del turismo e dell’ospitalità. Un appuntamento frequentato da oltre 2.700 espositori, 1.000 buyer provenienti da 75 Paesi, 60 startup, 400 relatori e 700 giornalisti accreditati. Una vetrina importante dunque dove siamo stati in grado di lasciare un segno molto positivo grazie appunto all’ottimo lavoro fatto per il nostro territorio che, ne sono convinto, se messo nella giusta direzione potrà rappresentare un modello di qualità ancora tutto da esprimere”.

L’associazione Paesi Narranti annovera i comuni di: Barisciano, Calascio, Capestrano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Castelvecchio Calvisio, Collepietro, Navelli, Ofena, Prata d’Ansidonia, San Benedetto in Perillis, San Pio delle Camere, Santo Stefano di Sessanio e Villa Santa Lucia degli Abruzzi.

Nel corso degli anni sono sati realizzate diverse iniziative che hanno consentito di leggere in modo differente il territorio portando alla sua scoperta un numero sempre crescente di persone.