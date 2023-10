TTG RIMINI, POST TOUR A SCANNO: DA OGGI 4 OPERATORI AMERICANI NEL BORGO DEL LAGO A FORMA DI CUORE

SCANNO – Alla scoperta di abito tradizionale, tombolo, arte orafa.

Dopo la dimostrazione di ieri della lavorazione del tombolo di Scanno (L’Aquila) al Ttg Rimini, oggi la Cna Turismo Abruzzo, con la delegazione scannese e 4 tour operator – 2 nord americani e 2 sud americani – è ripartita dalla fiera del turismo in Romagna per il cosiddetto “post tour” alla volta del paese di montagna dal lago a forma di cuore, Scanno, per scoprire il territorio e la sua storia, e soprattutto i 5 percorsi esperienziali esposti al Ttg da 2 imprese del borgo, Cotas (Cooperativa di Operatori Turistici operanti nell’Alto Sagittario) e l’hotel Roma di Carlotta Negro, albergatrice che traccia un bilancio positivo dell’evento e si prepara ad ospitare gli operatori in esplorazione fino a lunedì mattina.

“Propongo un percorso – spiega Negro – che a Scanno ha a che fare con escursioni in natura, laboratorio di lana, abito tradizionale, tombolo, arte orafa. Una proposta che ha allettato gli operatori del turismo americani che da oggi sono in paese e che lavorano in gran parte con turisti delle radici e del ritorno”.