TUA: 23 NUOVE ASSUNZIONI E 115 MLN INVESTIMENTO. TRASPORTI, ECCO PIANO STRATEGICO 2022-2024

PESCARA – Un piano di investimenti di 115 milioni di euro, di cui 83 destinati al rinnovo del parco rotabile, in particolare sono 142 i nuovi autobus, di cui 100 a metano, 6 i nuovi treni per la divisione ferrovia per uno stanziamento di 55 milioni di euro. Ed ancora un piano assunzioni che prevede per il 2022 altre 23 unità che si aggiungono ai 100 operatori di esercizio del triennio (60 mediante assunzione con contratto di apprendistato e 40 mediante assunzione con CCNL): i nuovi innesti sono rappresentati da 12 profili amministrativi, 4 macchinisti, 4 manutentori per la manutenzione dei treni e 3 ingegneri.

E’ stato presentato nei giorni scorsi il Piano strategico degli investimenti 2022-2024 della società unica di trasporto pubblico regionale TUA in un evento che si è svolto a Pescara nella sede dell’azienda.

Il messaggio lanciato dai vertici, in particolare il presidente, Gianfranco Giuliante, e il direttore generale, Maximilian Di Pasquale, è di “una sfida ecologica, flessibile, integrata e digitale”.

“Il Piano Strategico presentato da TUA vuole essere contestualmente un punto di approdo e di partenza per lo sviluppo ulteriore dell’Azienda Unica. Sono ben 115 milioni di euro investiti per la collettività della regione Abruzzo. TUA, dunque, si rinnova e accoglie le nuove sfide del mercato, arricchendo l’organico di nuove risorse umane, pronte per concretizzare un futuro possibile”.

Sul fronte del personale, parallelamente all’ingresso in Azienda di nuove figure professionali, TUA ha sviluppato anche un progetto di formazione e riqualificazione del personale, che si concretizza sia mediante affiancamento con il sistema del training on the job, sia mediante attività in aula e coaching.